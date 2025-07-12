Российский хоккеист НХЛ: во время ковида дурь полезла в голову

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал в эфире Kuji Podcast, что во время пандемии коронавируса он стал обесценивать свои хоккейный заслуги.

«Я столкнулся с безразличием каким-то в какой-то момент, расслабился. Дурные мысли лезли в голову: «Хоккей — ерунда в целом, за шайбой бегаю, одно и тоже. Вон там люди ракеты в космос запускают», — сказал Панарин.

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 80 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин ответил на вопрос о возвращении в Россию.