На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат сравнил дело российского баскетболиста с историей Грайнер

Адвокат Калинов: в худшем сценарии Касаткина обменяют, как Грайнер
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил дело арестованного во Франции по запросу США российского баскетболиста Даниила Касаткина с историей американской баскетболистки Бриттни Грайнер, выступавшей за екатеринбургский УГМК, которая была арестована в России после обнаружения у нее в аэропорту по прилете электронных сигарет с гашишным маслом, получила тюремный срок, но в итоге была обменяна на отбывавшего заключение в США россиянина Виктора Бута.

«Помните, была баскетболистка Грайнер, которую задержали с наркотиками в России? Она потом была осуждена и потом впоследствии ее обменяли на Виктора Бута. Даже в самом плохом исходе в случае с Касаткиным, думаю, он сможет рассчитывать на подобный обмен, как было с Грайнер. Дипломатические службы помогут. Вся эта ситуация основана на политике», — считает Калинов.

Касаткин обвиняется в кибератаках в США в составе хакерской группы Conti, при этом сторона российского игрока категорически отрицает вину.

Ранее МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами