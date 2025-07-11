Адвокат сравнил дело российского баскетболиста с историей Грайнер

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил дело арестованного во Франции по запросу США российского баскетболиста Даниила Касаткина с историей американской баскетболистки Бриттни Грайнер, выступавшей за екатеринбургский УГМК, которая была арестована в России после обнаружения у нее в аэропорту по прилете электронных сигарет с гашишным маслом, получила тюремный срок, но в итоге была обменяна на отбывавшего заключение в США россиянина Виктора Бута.

«Помните, была баскетболистка Грайнер, которую задержали с наркотиками в России? Она потом была осуждена и потом впоследствии ее обменяли на Виктора Бута. Даже в самом плохом исходе в случае с Касаткиным, думаю, он сможет рассчитывать на подобный обмен, как было с Грайнер. Дипломатические службы помогут. Вся эта ситуация основана на политике», — считает Калинов.

Касаткин обвиняется в кибератаках в США в составе хакерской группы Conti, при этом сторона российского игрока категорически отрицает вину.

Ранее МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина.