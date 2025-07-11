На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая третья ракетка мира назвала трех лучших россиянок на Уимблдоне

Экс-теннисистка Петрова: Самсонова могла обыграть Швентек
true
true
true
close
IMAGO/Global Look Press

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о выступлении российских женщин на Уимблдоне-2025, назвав трех, чья игра ее особенно впечатлила.

«Очень рада выступлению наших девушек. Самсонова очень достойно боролась с Игой Швентек, хотелось бы, чтобы смогла пройти чуть дальше. У нее, в принципе, была возможность взять второй сет и перевести в третий. Хорошо сыграла Александрова, Андреева вышла в свой первый четвертьфинал – это тоже замечательно. Боролась до конца. Здорово видеть наших девчонок на таких стадиях «Большого шлема». Надеюсь, так будет дальше, и эти выступления придадут им уверенности в продолжении этого сезона. Должны себя еще хорошо показать», — отметила Петрова.

Людмила Самсонова и Мирра Андреева дошли на Уимблдоне в этом году до четвертьфинала, уступив Иге Швентек и Белинде Бенчич, соответственно. Екатерина Александрова также проиграла Бенчич, но в 1/8 финала.

Ранее известный актер уснул во время матча на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами