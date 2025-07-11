Бывшая третья ракетка мира назвала трех лучших россиянок на Уимблдоне

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о выступлении российских женщин на Уимблдоне-2025, назвав трех, чья игра ее особенно впечатлила.

«Очень рада выступлению наших девушек. Самсонова очень достойно боролась с Игой Швентек, хотелось бы, чтобы смогла пройти чуть дальше. У нее, в принципе, была возможность взять второй сет и перевести в третий. Хорошо сыграла Александрова, Андреева вышла в свой первый четвертьфинал – это тоже замечательно. Боролась до конца. Здорово видеть наших девчонок на таких стадиях «Большого шлема». Надеюсь, так будет дальше, и эти выступления придадут им уверенности в продолжении этого сезона. Должны себя еще хорошо показать», — отметила Петрова.

Людмила Самсонова и Мирра Андреева дошли на Уимблдоне в этом году до четвертьфинала, уступив Иге Швентек и Белинде Бенчич, соответственно. Екатерина Александрова также проиграла Бенчич, но в 1/8 финала.

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