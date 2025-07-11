Российская теннисистка вышла в финал Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона в женском парном разряде, выступая вместе с Элизой Мертенс из Бельгии.

Русско-бельгийский дуэт оказался сильнее Оливии Гадеки (Австралия) / Дезире Кравчик (США). Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3. На счету Кудерметовой и Мертенс шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14. Гадеки / Кравчик сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

В матче за титул Кудерметова и Мертенс сыграют против победителя встречи Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия).

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее известный актер уснул во время матча на Уимблдоне.