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Футболист «Сочи» получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Сочи» Крамарич получил «Золотой мяч»
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Артур Лебедев/РИА Новости

Словенский полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич получил приз лучшему игроку Первой лиги в сезоне-2024/25. Награда учреждена порталом Legalbet.

За 27-летнего футболиста отдало голоса большинство экспертов, журналистов, игроков, тренеров и пользователей портала. Он набрал 28 баллов. Второе место занял Кевин Андраде из «Балтики» (11 баллов), а замкнул тройку полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев (10 баллов).

В минувшем сезоне Крамарич провел за «Сочи» 31 матч, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Также он совершил 166 передач в штрафную, точность которых составила 49%, отдал 34 паса под удар, на его счету 82 перехвата и 56 отборов. Именно его дубль в ворота «Пари НН» в стыковых матчах позволил черноморской команде вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Первый матч в новом розыгрыше элитного дивизиона сочинцы проведут 19 июля. Им предстоит выездная встреча с московским «Локомотивом». Эта игра состоится на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18:00 по столичному времени.

Ранее в РФС объяснили решение вернуть вылетевший из РПЛ клуб в лигу.

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