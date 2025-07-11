В РФС раскрыли, что есть доказательства попытки подкупа судей «Торпедо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что попытка подкупа арбитров со стороны «Торпедо» подтверждается аудиозаписью. Его слова приводит РИА Новости.
«Показания подтверждаются аудиозаписью и иными доказательствами, из которых четко все следует. Нет никаких полутонов и разговоров о чем-то абстрактном, там конкретные результат, матч и сумма за действия судьи. Клуб доказательств обратного не предоставил», — заявил Митрофанов.
10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.
Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.
В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.
Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».