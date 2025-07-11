Экс третья ракетка мира рассказала, что нужно изменить Медведеву

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала о том, как Даниилу Медведеву преодолеть настигший его в последние годы спад.

«Чтобы из этого выйти, надо пахать в два раза больше, улучшить свою игровую и физическую форму. Когда выходишь физически всех сильнее, это сказывается на результате. Что касается психологии, то не думаю, что он так уж расстроился. Конечно неприятно вылетать в первом круге, но он дошел до финала в Галле – это уже хороший показатель. Давайте сейчас мы перешагнем через травяной сезон, забудем это. Даня теперь будет выступать на его любимом покрытии, на харде. Надеюсь, что тут он должен себя проявить в этом сезоне. Если и тут не получится – тогда это тревожный звоночек», — считает Петрова.

Медведев не выигрывал турниры АТР больше года, а на проходящем сейчас третьем турнире «Большого шлема» в сезоне Уимблдоне он потерпел поражение в первом круге, уступив французу Бенджамину Бонзи.

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