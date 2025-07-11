Роднина о Валиевой: параметры фигуры у нее изменились

Роднина о возвращении Валиевой: вопрос в том, в какой она физической форме

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос о возвращении фигуристки Камилы Валиевой в спорт, отметив, что есть примеры, когда спортсмены, фигуристки успешно возвращались в большой спорт после долгого перерыва, передает «ВсеПроСпорт».

«Возможно все, есть примеры, когда спортсмены, фигуристки успешно возвращались в большой спорт после долгого перерыва. Вопрос в физическом состоянии Валиевой. Параметры фигуры-то изменились», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии.