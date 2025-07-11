Призер Олимпиады назвала лучше всех сыгравшего на Уимблдоне российского теннисиста

Знаменитая отечественная теннисистка, бывшая третья ракетка мира и призер Олимпийских игр Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценила игру Карена Хачанова на Уимблдоне.

«Очень радостно за Карена. Мне кажется, это вообще его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил. Он показывает в последнее время хорошие, стабильные результаты, это очень радует. Сейчас чуть поднимется в рейтинге и закрепится. С Фрицем, думаю, повлиял фактор физики. Фриц не доиграл четвертый круг — буквально сет и половина прошли, когда его соперник снялся. У Карена же во втором и третьем круге было два трудных пятисетовых матча, поэтому он провел на корте больше времени. Фриц просто переиграл Карена в этом матче, он был более агрессивен, более разнообразен. Только за счет этого он и победил, но оба были достойны победить в том матче», — подчеркнула Петрова.

Хачанов дошел дальше всех среди россиян в мужском одиночном разряде, добравшись до четвертьфинала, где уступил пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу в четырех партиях — 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4-7).

Ранее 18-летняя Мирра Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона.