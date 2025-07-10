«Она физиологически поменялась»: Тарасова о возвращении Валиевой

Тренер Тарасова: Валиева может вернуться, если у нее будет такое желание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева должна сама решить, нужно ли ей возвращаться на соревновательный лед. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Как она решит, так и будет. Камила может вернуться, если у нее будет такое желание, это главное. Сейчас она физиологически поменялась, фигура изменилась, так что это тоже надо учитывать», — отметила Тарасова

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии.