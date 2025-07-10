Legalbet: купленный «Торпедо» голкипер может перейти в «Сочи»

Голкипер Солдатенко может перейти в «Сочи» после исключения «Торпедо» из РПЛ

Голкипер Ростислав Солдатенко, девять дней назад оформивший свой переход в московское «Торпедо», после объявленного КДК Российского футбольного союза (РФС) исключения черно-белых из Российской премьер-лиги (РПЛ) может покинуть столичный клуб. По информации Legalbet, футболист близок к переходу в «Сочи», где в нем заинтересован главный тренер команды Роберто Морено.

После исключения «Торпедо» из числа участников РПЛ-2025/26 Солдатенко имеет право расторгнуть контракт с клубом и стать свободным агентом. Голкипер был приобретен торпедовцами у новороссийского «Черноморца», за который выступал с начала года.

«Торпедо» заняло в прошлом сезоне второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ, однако после появления информации о попытке подкупа ряда арбитров руководством клуба и заведении на совладельца Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова уголовных дел, клуб был исключен из РПЛ. «Сочи» занял в Первой лиге четвертое место и пробился в РПЛ после победы в стыковых матчах над «Пари НН».

Ранее была названа причина, по которой исключили «Торпедо» из РПЛ.