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«Ты не должен хотеть в Россию»: в Нидерландах критикуют игрока за переговоры со «Спартаком»

В Нидерландах подвергли критике игрока Влапа за вероятный переход в «Спартак»
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Erik Pasman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики нидерландского «Твенте» критично встретили новость о возможном переходе футболиста команды Михела Влапа в московский «Спартак». Комментарии фанатов, которые остались разочарованы вероятным трансфером, приводит портал Twente Insite.

«Во-первых, как человек ты действительно не должен хотеть работать в России. Во-вторых, я думаю, что «Твенте» будет лучше его оставить. Он слишком важное звено в команде. Но если деньги манят…» - -указал один из фанатов.

«Этого не может быть. Если это правда, Влап полностью разочаровал...» — указал другой болельщик.

До этого в СМИ появилась информация, что стороны близки к согласованию полноценного трансфера игра. «Спартак» заплатила за Влапа €4 млн. В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых он записал на свой счет семь голов и отдал десять результативных передач.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее были названы позиции, которые должен усилить «Спартак».

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