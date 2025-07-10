«Рубин» объявил о подписании американского футболиста

Казанский «Рубин» в своем официальном Telegram-канале объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Гондураса Денилем Мальдонадо.

«Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года и будет выступать под номером 3. Добро пожаловать, Дениль!» — говорится в заявлении.

Последним клубом футболиста был «Университатя Крайова» из Румынии, за который Мальдонадо провел 52 матча, забив 6 голов. Также в активе гондурасца 41 матч и 1 мяч за национальную команду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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