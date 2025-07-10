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В РПЛ дали оценку решению исключить «Торпедо» из лиги

Глава РПЛ Алаев назвал решение исключить «Торпедо» жестким, но справедливым
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал решение исключить московское «Торпедо» из числа участников лиги за неделю до старта сезона «жестким, но справедливым». Его слова приводит «Чемпионат».

«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным. КДК принял жесткое, но справедливое решение. Исключение практически за неделю до старта сезона — это большая проблема для всех нас, но мы не имеем права закрывать глаза на это», — заявил Алаев.

10 июля стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».

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