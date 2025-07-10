Рублев вернется в топ-10 после Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев вернется в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после окончания Уимблдона — 2025. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

В режиме реального времени россиянин занимает десятую строчку. Оставшиеся на турнире четыре спортсмена располагаются выше Рублева в рейтинге. Также он станет первой ракеткой России: Даниил Медведев после турнира станет 14-м, а Карен Хачанов — 17-м.

В 1/8 финала Рублев уступил действующему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу из Испании.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона.