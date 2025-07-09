«Гонка не нужна»: 18-летнюю Андрееву призвали не сравнивать с Шараповой

Тренер Янчук заявил, что 18-летнюю Андрееву не нужно сравнивать с Шараповой

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук призвал не сравнивать 18-летнюю Мирру Андрееву с Марией Шараповой. Его слова приводит «Советский спорт».

«Эта гонка никому не нужна. Главное – кто на какую высоту поднимется окончательно и в какой роли себя утвердит. Шараповой не удалось стать лидером женского тенниса, лидером стала Сирена Уильямс. Если Мирра Андреева это сделает, года через два-три она перегонит Шарапову», — заявил он.

Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв представительницу США Эмму Наварро в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде россиянка встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову. Матч состоится 9 июля, ориентировочное время начала — 15:30 по московскому времени.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Также Мирра стала самой молодой участницей четвертьфиналов Уимблдона за последние 20 лет — на момент старта турнира Андреевой было 18 лет и 62 дня. Последний раз в стадию 1/4 финала в столь юном возрасте выходила россиянка Мария Шарапова.

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