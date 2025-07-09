На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не знаю, куда запихнут»: Овечкин об игре за команду КХЛ

Овечкин об игре за команду КХЛ: не знаю, куда запихнут через год
true
true
true
close
Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, будет ли он в следующем году выступать за команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Матче года». Его слова приводит Sport24.

«Не знаю, куда меня запихнут через год, посмотрим», — заявил он.

В этом году Овечкин сыграет за Национальную хоккейную лигу (НХЛ). До этого появилась информация, что сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ, после чего он может вернуться в московское «Динамо».

«Матч года» состоится в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» 13 июля. Подобный матч станет вторым, первый раз «Матч года» был проведен в 2024 году между сборными российских игроков НХЛ и КХЛ. Выявить победителя в основное время команды не смогли, забросив 16 шайб, и в серии послематчевых буллитов также была зафиксирована ничья — 1:1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее стало известно, сколько миллионов потратил Овечкин на отдых в Турции.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами