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Олимпийский призер по боксу забыл в банкомате 100 тысяч рублей

Призер Олимпиады по боксу Джамалутдинов забыл 100 тысяч рублей в банкомате
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Мария Девахина/РИА Новости

Олимпийский призер по боксу Камиль Джамалутдинов забыл 100 тысяч рублей в одном из московских банкоматов и теперь просит сотрудников правоохранительных органов найти его деньги. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, инцидент произошел в июне. Джамалутдинов зашел в одно из банковских отделений на Арбате, вставил в банкомат карточку, ввел пин-код и запросил нужную сумму. Однако после этого боксер отвлекся и не забрал деньги, после чего просто ушел из отделения. Неизвестный заметил это и забрал все выданные наличные.

Джамалутдинов через некоторое время понял, что не забрал деньги, вернулся в отделение и обнаружил пропажу, после чего обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Джамалутдинов — российский боксер-любитель, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр 2000 года, где он завоевал бронзовую награду, и чемпионата мира 1999 года, на котором выиграл серебряную медаль. Боксер выступал в легчайшей и полулёгкой весовых категориях.

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