Сестра Роналду ответила на критику в адрес брата за то, что тот не приехал на похороны Жоты

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, поддержала в своих соцсетях брата, который не приехал на похороны игрока английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Когда умер мой отец в 2005 году нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда бы мы ни пошли. И внимание было не таким, как сейчас, мы не могли покинуть часовню», — написала Авейру.

ДТП, в котором погиб Жота, произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

Ранее в Португалии состоялась церемония прощания с Жотой.