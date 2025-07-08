Российский экс-игрок «Спартака» начал тренировки с европейским клубом

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы экс-защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что футболист начал тренировки с турецким «Антальяспором», передает «Матч ТВ».

«Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально», — сказал Кузьмичев.

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение было заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В завершившемся сезоне «Антальяспору» удалось сохранить место в высшем дивизионе — коллектив стал 15-м, набрав 44 очка в 36 встречах.

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