СКА расстался с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с хоккеистом Сергеем Толчинским.

Утверждается, что рассчитанное до 2028 соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

30-летний Толчинский провел два сезона в составе СКА, принял участие в 129 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 74 (28+46) очка. В 2019 и 2021 годах он становился обладателем Кубка Гагарина — в составах ЦСКА и «Авангарда».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Украины возглавил российский клуб.