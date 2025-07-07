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«Зачем комментировать хулиганские выходки?» Роднина о драке Смолова

Депутат Роднина назвала драку Смолова хулиганской пьяной выходкой
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Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала хулиганской выходной драку футболиста Федора Смолова в «Кофемании». Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь. И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас что, другие в стране не дерутся?» — заявила Роднина.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Смолов сделал заявление после драки в «Кофемании».

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