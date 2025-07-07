Экс-игрок «Зенита»: может, и хорошо, что проиграли «Балтике»

Поражение в товарищеском матче от калининградской «Балтики» может пойти на пользу «Зениту» и дать возможность провести работу над ошибками. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых и сборной России Максим Деменко.

«С одной стороны, это товарищеская игра. Но, так или иначе, это тренеру пища для размышлений. Может, даже и хорошо, что «Зенит» проиграл, потому что можно обратить внимание на ошибки.

Но надо выделить и команду Талалаева — прежде всего, по самоотдаче. «Балтика» проигрывала, но все-таки переломила ход игры, И нужно их похвалить.

А «Зениту» Сергей Богданович укажет на ошибки, чтобы ребята перезагрузились. Наверное, они проиграли во многом из-за эмоций, а «Балтика» внутренне была больше настроена на победу», — полагает Деменко.

«Балтика» выиграла со счетом 2:1, при этом «Зенит» забил первым: уже на 9-й минуте отличился Дуглас Сантос. Но голы Ильи Петрова и Брайана Хиля в начале второго тайма позволили калининградцам одержать волевую победу.

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