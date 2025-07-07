Стало известно, кто возглавит команду игроков НХЛ в «Матче года»

Тренирующий московский «Спартак» Алексей Жамнов, руководящий петербургским СКА Игорь Ларионов и Олег Знарок возглавят команду звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в «Матче года» против игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Информация об этом появилась в Telegram-канале мероприятия.

Их визави в команде КХЛ станут Игорь Никитин (ЦСКА), Дмитрий Квартальнов (минское «Динамо») и Андрей Разин (магнитогорский «Металлург»).

Примечательно, что в составе команды «Запад», которую представляют игроки, выступающие в НХЛ, сыграют такие звезды, как Александр Овечкин, Артемий Панарин и Сергей Бобровский, который в сезоне-2024/25 вместе с клубом «Флорида Пантерз» выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» 13 июля. Подобный матч станет вторым, первый раз «Матч года» был проведен в 2024 году между сборными российских игроков НХЛ и КХЛ. Выявить победителя в основное время команды не смогли, забросив 16 шайб, и в серии послематчевых буллитов также была зафиксирована ничья — 1:1.

Ранее действующий обладатель Кубка Стэнли назвал нового главного тренера.