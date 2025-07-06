Российский вратарь нзвал команду, которая станет главным конкурентом «Зенита»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что через год московское «Динамо» станет главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Динамо главный конкурент «Зенита» в будущем сезоне? В будущем, не знаю. Но через год, я думаю, точно. Но мне почему-то кажется, что годик нужен», — сказал Песьяков.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о наличии проблем в команде.