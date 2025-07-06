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Иностранный экс-футболист ЦСКА назвал главную перемену в Москве

Израильский футболист Натхо: раньше на дорогах в Москве было сумасшествие
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что ситуация с пробками в Москве стала лучше, чем десять лет назад, передает Sport24.

«Изменилась ли Москва за 10 лет? Да, очень многое здесь поменялось. В первую очередь, заметил, что ситуация с пробками стала сильно лучше. В мое время на дорогах было сумасшествие», — сказал Натхо.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, в составе красно-синих он стал чемпионом России. Ранее он играл за «Рубин» с 2010 по 2013 год.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял шестое место, набрав 48 очков. Красно-синие выиграли 12 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По итогам сезона Федотов был отправлен в отставку, на его место был назначен серб Марко Николич, прежде в РПЛ работавший со столичным «Локомотивом».

Ранее Натхо заявил, что следит за РПЛ.

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