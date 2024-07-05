Израильский экс-игрок ЦСКА заявил, что следит за РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо, в настоящее время выступающий за сербский «Партизан», заявил, что продолжает следить за событиями Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил в комментарии порталу Legalbet.

«Хоть я уже давно уехал из России, все равно продолжаю следить за РПЛ. Стабильно слежу за результатами матчей, положением команд в таблице, иногда даже получается посмотреть некоторые игры, когда их показывают по сербским телеканалам», — сказал Натхо.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, в составе красно-синих он стал чемпионом России. Ранее он играл за «Рубин» с 2010 по 2013 год.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял шестое место, набрав 48 очков. Красно-синие выиграли 12 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По итогам сезона Федотов был отправлен в отставку, на его место был назначен серб Марко Николич, прежде в РПЛ работавший со столичным «Локомотивом».

Ранее Натхо заявил, что матч с ЦСКА будет для него особенным.