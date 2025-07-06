Футболисты «Локомотива» и ЦСКА устроили массовую драку

Футболисты академий московских «Локомотива» и ЦСКА устроили массовую драку после матча ЮФЛ-1, сообщает Sport Baza.

Футболисты устроили потасовку стенка на стенку. Драка продолжалась около минуты. Во время драки на поле выбежал фанат, который также захотел поучаствовать в выяснении отношений.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

3 июля 2025 года матч любительской футбольной лиги в Новосибирске «Славянский фонд» — «Легион» был прерван из-за массовой драки.

После одного из эпизодов футболисты просто потолкались. Позже на поле выбежали болельщики команды «Славянский фонд», которые толпой вместе со своими футболистами набросились на игрока команды «Легион», избив его. Драка происходила рядом с отделом полиции района Ленинский.

Сообщается, что пострадавший в результате инцидента футболист снял побои и намерен обратиться с заявлением в полицию.

Ранее глава Дагестана осудил массовую драку на матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо».