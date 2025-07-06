Российский хоккеист подал в арбитраж НХЛ

По данным Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков подал заявление в арбитраж по зарплате.

Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс» в мае 2024 года. Островитяне» сделали россиянину квалификационное предложение в размере $897 750, что несколько меньше зарплаты новичка (максимальная составляет $950 тысяч).

Также в арбитраж НХЛ подали еще десять хоккеистов. Цыплаков оказался единственным россиянином из них. Даты слушаний пока не объявлены.

В прошлом сезоне Цыплаков провел за «Айлендерс» 77 матчей, забросил десять шайб и отдал 25 результативных передач. Это не помогло «Айлендерс» пробиться а плей-офф.

Победителем Кубка Стэнли 2025 года стала «Флорида», которая в заключительном матче финальной серии против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Сергею Бобровскому отыграть на «ноль».

Ранее Александр Овечкин стал претендентом на престижную премию.