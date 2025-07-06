«Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В матче 1/4 финала парижане одолели дортмундскую «Боруссию».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Уже в дебюте встречи мадридцы забили дважды: на 10-й минуте отличился 21-летний Гонсало Гарсия, а на 20-й — Фран Гарсия.

На 90+3-й минуте расстояние сократил Максимилиан Байер, но уже через минуту красивый гол ножницами забил Килиан Мбаппе. На 90+6-й минуте новичок «Реала» Дин Хейсен получил красную карточку, а пенальти реализовал Серу Гирасси.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале команда Хаби Алонсо сыграет с французским «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.