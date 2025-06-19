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«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста РПЛ

Тренеры и капитаны РПЛ проголосовали за лучшего молодого футболиста
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Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов РПЛ, сообщает портал «Чемпионат».

Батраков в ходе голосования набрал 146 очков. Второе место занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (131 очко), а третье – нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев (55 очков).

В премии лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ могут участвовать футболисты, возраст которых на момент начала чемпионата не превышает 21 год. Если по ходу сезона игроку исполняется 22 года, он все равно допускается до участия.

Ознакомиться с распределением очков и голосованием можно на сайте.

Напомним, в сезоне 2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне 2022/2023 – Сергей Пиняев, а в сезоне 2023/2024 – Константин Тюкавин.

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