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Тренер «Локомотива» ушел из команды

Тренер ярославского «Локомотива» Никитин ушел из команды
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Хоккейный клуб «Локомотив» объявил на своем официальном сайте о том, что главный тренер команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт с клубом.

«Игорь Никитин оставил пост главного тренера. Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Локомотив» под руководством Игоря Никитина занял первое место с отрывом от преследователей, после чего выиграл Кубок Гагарина, разгромив в финальной серии челябинский «Трактор» (4-1). Никитин возглавлял «Локомотив» на протяжении четырех сезонов. До того он работал с московским ЦСКА, с которым трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и в 2019 году завоевал Кубок Гагарина.

Пятый матч финальной серии Кубка Гагарина состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин установил редкое достижение.

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