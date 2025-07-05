Российская теннисистка вышла в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала на Уимблдоне, обыграв Зейнеп Сонмез из Турции.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 7:6 (7:1) в пользу российской теннисистки. Александрова выполнила три эйса, сделала четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из шести. В активе Сонмез ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем поединке соперником Александровой станет Белинда Бенчич из Швейцарии, которая обыграла Элизабетту Кочаретто из Италии — 6:4, 3:6, 7:6 (10:7).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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