Появилось видео драки Смолова в «Кофемании»

Появилось видео драки футболиста Федора Смолова с посетителем «Кофемании».

Известно, что Смолов принес извинения мужчине, которого ударил по лицу, а также признал, что его поведение было неподобающим. Миллион рублей Смолов выплатил еще 11 июня.

Источники утверждают, что Смолов был готов увеличить сумму в несколько раз, но настаивал на том, что деньги идут на компенсацию потерпевшему. Смолов не был готов идти на сделку с вымогателями, которые требовали у него 20 миллионов рублей за то, что видео с инцидентом не попадет в интернет.

Потасовка случилась 28 мая 2025 года в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Павел Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании».