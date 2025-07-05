Российская теннисистка обыграла сменившую гражданство Касаткину на Уимблдоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв сменившую гражданство на австралийское Дарью Касаткину.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3. В активе Самсоновой четыре эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из семи. Касаткина сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Самсонова сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро, которая оказалась сильнее Даяны Ястремской с Украины — 6:1, 2:6, 6:3.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Уимблдона.