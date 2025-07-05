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Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании»

Sport Baza: Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в «Кофемании»
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Футболист Федор Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании», а также извинился за свой поступок, сообщает Sport Baza.

Смолов принес извинения мужчине, которого ударил по лицу, а также признал, что его поведение было неподобающим. Миллион рублей Смолов выплатил еще 11 июня.

Источники утверждают, что Смолов был готов увеличить сумму в несколько раз, но настаивал на том, что деньги идут на компенсацию потерпевшему. Смолов не был готов идти на сделку с вымогателями, которые требовали у него 20 миллионов рублей за то, что видео с инцидентом не попадет в интернет.

Потасовка случилась 28 мая 2025 года в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании».

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