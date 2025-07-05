Стала известна причина драки Смолова с посетителями «Кофемании»

Драка в «Кофемании», в которой принял участие футболист Федор Смолов, произошла из-за того, что компании, в которой находился игрок, сделали замечание из-за шумного поведения, Смолов извинился, но с одного из столиков прозвучали ненормативная лексика и ругань, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

«Компании Федора предъявили за шумное поведение в кафе. Смолов извинился перед всеми посетителями и предложил закрыть всем гостям счет. В ответ на это с одного из столиков прозвучали мат и ругань. Это стало катализатором событий», — сказал источник.

Потасовка случилась 28 мая в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стало известно, какую сумму вымогали у Смолова после драки в «Кофемании».