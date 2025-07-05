Мужчина, на которого напал Смолов, раскрыл причину драки

Мужчина, на которого в «Кофемании» напал футболист Федор Смолов, заявил, что игрок находился с компанией, они стали громко спрашивать у посетителей заведения, кто за какой клуб болеет, затем он попытался поговорить с женщиной, она ему что-то ответила, после чего и начался словесный конфликт, передает RT.

Мужчина рассказал, что Смолов пытался урегулировать ситуацию, предлагая закрыть счета всех посетителей ресторана.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся, а вот мой товарищ получил перелом челюсти», — рассказал мужчина.

Также мужчина отметил, что они не хотели огласки и не знают, кто вымогал у Смолова деньги.

«Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», — добавил он.

Ранее Губерниев пошутил о дерущихся в ресторанах футболистах.