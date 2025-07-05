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Адвокат рассказал, что ждет Смолова из-за перелома у пострадавшего в драке с ним

Адвокат Калинов: Смолову грозит до пяти лет лишения свободы
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Владимир Песня/РИА Новости

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал информацию о том, что у одного из пострадавших в драке с Федором Смоловым перелом лица.

«Видел информацию, что у одного из пострадавших перелом орбитальной кости. Так вот, по степени тяжести вреда здоровью, когда идет какой-либо перелом, в том числе лицевой кости, любой другой, и, вероятно, там сотрясение мозга еще. Если продолжалось это амбулаторное лечение больше 21 дня, то там будет пункт Д части 2 статьи 112. Это причинение вреда здоровью средней степени тяжести с хулиганских побуждений – до пять лет. Раньше дело возбуждалось сразу, сейчас иногда проводят исследование, потом только возбуждают. Но посмотрим, как будет дело со Смоловым. В любом случае, конечно, считаю, что такое поведение недопустимо. Вымогали у него деньги или не вымогали, на это есть правоохранительные органы, а заниматься подобным, это, конечно же, недопустимо. Это то же самое, что было у Мамаева с Кокориным. Во многих случаях безнаказанность порождает беззаконие. Вот мы и видим такую ситуацию», — рассказал адвокат.

В сети распространилось видео конфликта Федора Смолова с двумя другими посетителями «Кофемании» на Никитской в Москве, закончившегося дракой. Все произошло 28 мая, когда футболист отмечал чемпионский титул, выигранный им в составе «Краснодара».

Ранее Губерниев пошутил о дерущихся в ресторанах футболистах.

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