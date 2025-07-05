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Адвокат назвал, какой срок может получить Смолов за драку в кафе

Адвокат Калинов: Смолову грозит до пяти лет за драку в «Кофемании»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Известный адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал появившееся видео драки нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Кофемании» в Москве с двумя посетителями кафе.

«Ему грозит уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью по ст. 115 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы) или средней тяжести по ст. 112 Уголовного кодекса (до пяти лет). Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинское исследование, а в дальнейшем экспертиза. Однозначно, состав преступления имеется. Подобное было с Кокориным и Мамаевым в этом же кафе», — подчеркнул Калинов.

Сообщается, что Смолов подрался с двумя посетителями кафе в «Кофемании» в Москве на Никитской 28 мая этого года. Компания футболиста праздновала чемпионство «Краснодара», что не понравилось другим посетителям. Когда Смолов подошел к ним, он услышал в свой адрес оскорбления, после чего нанес удары, попавшие на видео. При этом с футболиста якобы требовали сначала миллион, потом три миллиона рублей, чтобы видео не утекло в сеть, а в итоге ценник возрос до 20-ти миллионов, и он отказался платить.

Ранее бывшая жена Смолова отреагировала на драку спортсмена в ресторане.

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