Адвокат о драке футболиста Смолова в ресторане: Федор может написать заявление на вымогателей

Адвокат Александр Добровинский заявил, что футболист Федор Смолов может написать заявление на мужчин, которые вымогали у него деньги после драки в «Кофемании» 28 мая 2025 года, передает «Матч ТВ».

«Смолов может написать заявление на людей, которые вымогали у него деньги, но для этого должны быть доказательства. Если у Федора они есть, то подать его он может, а дальше это заявление будет рассматриваться», — сказал Добровинский.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее бывшая жена Смолова отреагировала на драку спортсмена в ресторане.