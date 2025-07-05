Стало известно, будет ли возбуждено уголовное дело на Смолова за драку в «Кофемании»

«Спорт-Экспресс»: на Смолова не возбудят уголовное дело за драку в «Кофемании»

Мужчинам, с которыми в мае 2025 года подрался бывший нападающий сборной России Федор Смолов, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что уголовное дело не будет возбуждено из-за того, что отсутствует состав преступления — у мужчин нет травм или побоев.

Сейчас уже мужчинам, которые участвовали в драке, грозит уголовное дело за вымогательство.

По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Смолов извинился за драку в московском ресторане.