Футболист Томас Парти, у которого летом 2025 года закончился контракт с лондонским «Арсеналом», обвиняется в пяти эпизодах изнасилования, сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

Обвинения касаются трех отдельных женщин, которые сообщили об инцидентах, произошедших в период с 2021 по 2022 год. Футболист предстанет перед судом 5 августа 2025 года.

В Королевской прокурорской службе заявили, что это объявление вызовет значительный общественный интерес, но важно, чтобы не было никаких сообщений, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб этому разбирательству.

В июле 2022 года девушка, которая пожелала остаться анонимной, опубликовала в соцсетях скриншоты их переписки с Парти, рассказав о происшествии.

Она отметила, что Парти является серийным насильником, которому повезло, что дата, когда он решил ее изнасиловать, была за 10 дней до изменения законодательства, разрешающего британским правоохранителям расследования в отношении преступлений, совершенных за пределами Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) будут в обязательном порядке проходить курсы по культуре согласия на секс.