В МОК рассказали, что может повлиять на допуск россиян на ОИ 2026 года

МОК о допуске россиян: будем принимать в расчет и внешние факторы происходящего

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что будут учитывать внешние факторы при допуске России на Олимпиаду, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы, безусловно, будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы происходящего. Окончательное решение может быть принято до конца года, конкретных сроков сейчас дать нельзя по ряду причин», — сказали в МОК.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о том, что МОК намерен рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России.