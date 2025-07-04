Ставшему известным благодаря выскользнувшему члену бегуну предложили работу моделью

Американский легкоатлет Крис Робинсон получил предложения о сотрудничестве от нескольких производителей одежды. Об этом сообщает Mirror.

В центре внимания 24-летний спортсмен оказался 24 июня. Робинсон выиграл забег на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве (Чехия) с результатом 48,05 секунды. На дистанции у него начал выскальзывать половой орган, который спортсмен пытался скрыть, поправляя шорты во время забега.

После этого к Робинсону начали проявлять интерес производители нижнего белья и спортивной одежды. Известно, что спортсмен рассматривает поступившие предложения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывшая российская легкоатлетка стала чемпионкой студенческого первенства США.