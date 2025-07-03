Юрист рассказал, имел ли право РФС отстранять от футбола Писарского

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Российский футбольный союз (РФС), вероятно, правомерно вынес решение о четырехлетней дисквалификации нападающего Владимира Писарского за ставку на матч своей команды через посредника.

«Что касается РФС, убежден, он вправе был выносить такое решение. Уже какие доказательства были у РФС, помимо перевода денег, неизвестно, но в СМИ распространен факт о нескольких переводах, по-моему, на сумму порядка четырех миллионов рублей. Возможно, еще какие-то иные доказательства. Считаю, у РФС есть такие законные возможности. Уж правомерно ли было это или нет, нужно разбираться. РФС, думаю, был правомочен это сделать, вынести именно такое решение. Достаточно ли было аргументов – это уже другой вопрос», — считает Калинов.

Дело против Писарского было заведено из-за первого стыкового матча «Сочи» — «Пари НН» (1:2) за право участвовать в новом сезоне в Российской премьер-лиге. Футболист получил прямую красную карточку на 35-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. До матча он перевел четыре миллиона рублей своему другу Олегу, который сделал суммарно 14 ставок на «Пари НН». Однако букмекерская контора выяснила, от кого были получены деньги, и вместо выигрыша обратилась в Российский футбольный союз. Три из четырех лет дисквалификации для Писарского по решению РФС будут условными.

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