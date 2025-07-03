Футболист «Ливерпуля» попрощался с погибшим в ДТП одноклубником

Футболист «Ливерпуля» Нуньес о гибели Жоты: нет слов утешения для такой боли

Футболист английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес попрощался в соцсетях со своим одноклубником Диогу Жотой, который 3 июля вместе со своим братом Андре погиб в ДТП.

«Нет слов утешения для такой боли. Отправляю все силы семье Диогу. Уверен, что он будет всегда с ними, его женой и детьми. Покойтесь с миром, Диогу и Андре», — написал Нуньес.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее петербургский «Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью игрока «Ливерпуля».