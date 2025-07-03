«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью игрока «Ливерпуля»

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своих соцсетях выразила соболезнования в связи с гибелью игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьей и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу гибели Диогу Жоты.