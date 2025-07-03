На португальском радио играет песня You'll never walk alone в память о погибшем игроке «Ливерпуля»

На португальском радио играет песня You'll never walk alone в память о Жоте

В память о погибшем игроке английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте играет песня You'll never walk alone, которая считается гимном английской команды, сообщает Telegram-канал Спортс».

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями, а его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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