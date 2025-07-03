В судейском комитете РФС случился скандал

Бывший арбитр Межднародной федерации футбола (ФИФА), заместитель председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Александр Гвардис выложил ответы на тест для судей и инспекторов Первой лиги перед проведением экзамена. Об этом сообщается в Telegram-канале «Але, рэф».

«Александр Петрович Гвардис решил ответы накануне слить. Кому-то. Но сделал это изощренным образом: выложил статус в ватсапе. Сторис провисела там всего 10 минут. С 21:00 до 21:10. Но беда пришла откуда не ждали: номер-то Гвардиса есть у многих», — говорится в сообщении.

Также источник отмечает, что ответы утекали и раньше, но «теперь шпионы на каждом углу». Известно, что результаты тестирования аннулированы, а с Гвардисом и этой ситуацией будут разбираться «в рамках процедур».

«Надеюсь, РФС даст правильную оценку этому действию», — добавил автор канала.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Спартака» может продолжить карьеру в Первой лиге.